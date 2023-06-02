Москва 02 июня 2023, 16:17 Эскалаторный тоннель появится во втором вестибюле станции «Рижская» на БКЛ Эскалаторный тоннель возведут во втором вестибюле станции «Рижская» БКЛ в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Мосгосстройнадзор одобрил строительство эскалаторного тоннеля для станции «Рижская» БКЛ метро. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

На станции «Рижской» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро сейчас работает один вестибюль для пассажиров, но по проекту станции БКЛ предусмотрено размещение второго входа в районе Водопроводного переулка.

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«Наклонный тоннель соединит станцию метрополитена глубокого заложения с новым вестибюлем, который обеспечит комфортную пересадку пассажиров между различными видами городского транспорта», — рассказал глава Комитета государственного строительного надзора Игорь Войстратенко.

Для конструкций тоннеля длиной в 124 метра применяют тюбинги из чугуна, а чеканки швов обеспечивают гидроизоляцию. Метростроители будут работать в сложных грунтах. В частности, разработку породы придется делать вручную с помощью отбойных молотков. Так как в проекте заложено бурение замораживающих скважин по контуру сооружаемого эскалаторного тоннеля.

Весь процесс строительства будет проходить под контролем инспекторов Мосгосстройнадзора по программе проверок, добавил Войстратенко.

Ранее мэр Сергей Собянин рассказал, какие работы проводят сейчас в Московском метрополитене.