Москва 19 мая 2023, 11:59 Реконструкцию исторического стадиона в Текстильщиках завершили в Москве Собянин: завершили реконструкцию исторического спорткомплекса «Москвич» в Текстильщиках Сайт мэра и правительства Москвы

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Стадион «Москвич» в Текстильщиках полностью обновили. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

На юго-востоке Москвы за четыре года удалось реконструировать стадион 1960-х годов постройки. На футбольном поле установили натуральный газон с обогревом, поставили новые трибуны, провели освещение. Специалисты отремонтировали бывшее здание крытых теннисных кортов и разместили в нем Дворец бильярдного спорта. Также возвели теннисный центр с двумя кортами и благоустроили территорию.

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«В этом году московский спорт отмечает 100-летие — в городе создается современная система физического воспитания и спортивной подготовки. К юбилею завершена комплексная реновация исторического спорткомплекса „Москвич“ в Текстильщиках, в котором занимается уже четвертое поколение любителей спорта», — рассказал мэр.

По окончании работ стадион «Москвич» стал современным мультиспортивным комплексом для тренировок и соревнований. На его базе готовят профессиональных спортсменов по 10 видам спорта. Бесплатно занимаются около 1300 человек от 10 до 52 лет, заключил Собянин.

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