Москва 22 декабря 2023, 17:41 Седьмой инфоцентр для туристов появился в Москве Седьмой инфоцентр для туристов открыли в парке «Остров мечты» в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В крытом парке развлечений «Остров мечты» в Москве открыли седьмой туристско-информационный центр. Об этом сообщили на официальном портале столичного правительства.

«Специалисты центра готовы рассказать об инфраструктуре столицы, помочь разобраться с картой и зарегистрировать пользователя на цифровом туристическом сервисе Russpass, где собрана информация об интересных местах и событиях города», — рассказали в пресс-службе.

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Кроме того, в инфоцентре помогут построить подходящий маршрут по Москве, расскажут о полезных городских сервисах или бесплатно зарядят телефон. Он расположился около главного входа в парк и будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00.

Остальные информационные центры находятся в парке «Зарядье», на Тверской площади, на Северном и Южном речных вокзалах, в аэропортах Шереметьево и Внуково. Кроме того, мобильные центры работали на крупных столичных мероприятиях и в 20 других городах. За 10 месяцев этого года их услугами воспользовались почти 800 тысяч посетителей.

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