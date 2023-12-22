Общество 22 декабря 2023, 09:59 Программу «Играй в Москву!» подготовили для жителей и гостей столицы Новогодние маршруты открылись в программе «Играй в Москву!» для горожан Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Читать 360tv в

Мостуризм подготовил для туристов и горожан с детьми два специальных маршрута на новогодние каникулы в рамках программы «Играй в Москву!». Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Программа стартовала 15 декабря. Она будет работать до конца новогодних каникул. Прогулки по городу с проектом будут интересным квестом, за выполнение заданий которого участники выигрывают специальные стикеры. Их нужно вклеивать в карту.

Реклама

Все, кто пройдут маршрут и выполнят поставленные задачи, смогут обменять заполненную карту на памятный сувенир: объемный стикер или игровую фигурку. Это можно сделать в одном из туристско-информационных центров Москвы. Адреса доступны на сайте проекта.

Маршрут «На поиски волшебства» проведет жителей и туристов по центру столицы через праздничные ярмарки главных площадей и улиц, а «Большой турнир воображения» — по Парку Горького и парку искусств «Музеон».

Кроме того, более 120 ледовых шоу покажут в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве.