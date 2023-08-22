Москва 22 августа 2023, 17:12 Самый большой триколор развернули у Музея Победы в Москве Флаг России площадью более тысячи квадратных метров развернули в Москве у Музея Победы Фото: Victorymuseum.ru

Читать 360tv в

В День государственного флага, 22 августа, возле Музея Победы развернули российский триколор, площадь которого превысила тысячу квадратных метров. Этот флаг занесен в российскую «Книгу рекордов и достижений», его хранят в фондах Музея Победы, сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

«Церемония разворачивания флага проходит у мемориала на Поклонной горе с 2015 года. Ежегодно это мероприятие объединяет сотни людей — и взрослых, и детей», — уточнили в Музее Победы.

Реклама

В торжественном мероприятии участвовали военнослужащие Семеновского полка Вооруженных сил России, курсанты Военного Университета имени Александра Невского, дивизии имени Дзержинского Росгвардии, юнармейцы, волонтеры Музея Победы и Волонтеры Победы. Они под звуки военного оркестра развернули самый большой российский флаг.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем Государственного флага России. Национальный триколор — это частичка души каждого из нас, отметил он.