22 августа 2023, 17:12
Самый большой триколор развернули у Музея Победы в Москве
Флаг России площадью более тысячи квадратных метров развернули в Москве у Музея Победы
В День государственного флага, 22 августа, возле Музея Победы развернули российский триколор, площадь которого превысила тысячу квадратных метров. Этот флаг занесен в российскую «Книгу рекордов и достижений», его хранят в фондах Музея Победы, сообщили в пресс-службе культурного учреждения.
«Церемония разворачивания флага проходит у мемориала на Поклонной горе с 2015 года. Ежегодно это мероприятие объединяет сотни людей — и взрослых, и детей», — уточнили в Музее Победы.
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В торжественном мероприятии участвовали военнослужащие Семеновского полка Вооруженных сил России, курсанты Военного Университета имени Александра Невского, дивизии имени Дзержинского Росгвардии, юнармейцы, волонтеры Музея Победы и Волонтеры Победы. Они под звуки военного оркестра развернули самый большой российский флаг.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем Государственного флага России. Национальный триколор — это частичка души каждого из нас, отметил он.
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