Москва 15 мая 2023, 15:09 Названы самые интересные факты о развитии столичного метро Дептранс Москвы рассказал об интересных фактах развития столичного метро РИА «Новости»

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Московские власти рассказали об интересных моментах из истории столичной подземки: как работали метростроители в прошлом веке, какая ветка самая длинная и как менялся логотип метро.

Метрополитен Москвы 15 мая отметил 88-летие. Первый поезд отправился в путь от «Сокольников» до «Парка культуры» в 1935 году.

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Подземную железную дорогу планировали возвести на полвека раньше, чем началось само строительство. Не менее пяти проектов специалисты разработали и представили с 1875 по 1930 год. Однако работы стартовали только в начале 1930-х.

За первые десять лет в метро удалось проложить 24,25 километра линий и построить 22 станции. Первой веткой стала Сокольническая с 13 станциями, в 1935 году ее протяженность составляла около 11 километров. В 1954-м достроили Кольцевую линию длиною 20 километров.

Мытищинский вагоностроительный завод в 1934 году выпустил первые вагоны метро типа А. До сих пор предприятие остается главным производителем составов для Московского метрополитена.

За все время работы в метрополитене курсировали больше десяти разных видов поездов. К примеру, в 2009 году на Кольцевую линию вышел «Русич» — первый поезд с кондиционерами.

Состав с вагонами 81-740/741 «Русич» / РИА «Новости»

Для первых пассажиров Сокольнической ветки продавали бумажные билеты в кассе, а на станции проездные проверяли контролеры. В 1950-х в эксплуатацию вошли металлические жетоны. Спустя 11 лет, когда произошла денежная реформа, жетоны заменили пятикопеечными монетами.

В 1991 году пассажиры вновь стали приобретать в кассах метрополитена жетоны, но уже пластиковые. Позже начали выпускать картонные билеты с магнитной полосой. В 2013-м появилась транспортная карта «Тройка».

Логотип над входом на станцию метро «Варшавская» Большой кольцевой линии / РИА «Новости»

Создателем символа метро — ярко-красной буквы «М» — стал архитектор Иван Таранов. Впервые букву установили на фасады зданий и павильоны станций метро в 1935 году, а рядом разместили световые надписи «Метро». Через некоторое время от надписей решили избавиться, но букву «М» оставили.

Сегодня работники метрополитена фиксируют примерно восемь миллионов поездок в будние дни.

«При этом по поручению Сергея Собянина метро продолжает развиваться огромными темпами: строятся новые линии, закупается современный подвижной состав, повышается уровень пассажирских сервисов — все для того, чтобы поездки становились комфортнее и безопаснее», — отметил заммэра в правительстве по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее москвичам сообщили, что в 2026 году в метро могут запустить поезд нового поколения.