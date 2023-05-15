Транспорт 15 мая 2023, 13:46 Поезд нового поколения может появиться в московском метро Дептранс: поезд нового поколения может появиться в метро Москвы в 2026 году Сайт мэра и правительства Москвы

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В 2026 году в столичном метрополитене планируют запустить поезд нового поколения. В новой серии состава хотят создать современную «маску» и изменить интерьер салона, сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Сейчас совместно с производителем мы занимаемся разработкой новой модификации поезда „Москва-2020“. Закладываем возможности автоведения (управления разгоном и торможением поезда в автоматическом режиме), автономный ход и прочие современные технические решения», — рассказали в дептрансе.

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Для реализации проекта специалисты изучают тенденции развития вагонов различных метрополитенов, анализируют пожелания пассажиров и машинистов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем рождения метро. Сегодня столичной подземке исполнилось 88 лет.