Москва 26 мая 2023, 12:09 Самое высокое здание в Таганском районе Москвы капитально отремонтируют в этом году Специалисты капитально отремонтируют 360 домов Москвы в этом году Сайт мэра и правительства Москвы

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В 360 многоквартирных домах столицы в этом году проведут капитальный ремонт. Все жилые здания расположены в центре города, сообщили в пресс-службе департамента капитального ремонта Москвы.

Самая высокая постройка, которая ждет ремонта, находится в Таганском районе по адресу: Марксистская улица, дом № 9. Это 17-этажное здание. Его построили в 1917 году.

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У дома очень интересный фасад: он выделен вертикальными бетонными рейками, металлическими квадратными наличниками окон технического этажа и плиткой лавандового оттенка. Специалисты приведут его в порядок в первую очередь.

Еще они отремонтируют входные группы, установят новые двери и обновят цоколь.

Также в программу работ по капитальному ремонту вошли: протяженное здание из 14 подъездов на улице Плющихе (район Хамовники), самое старое на Гороховском переулке (Басманный район), которое построили в 1887 году в псевдорусском стиле, а также дом с маленьким фасадом площадью 335 квадратных метров в Большом Рогожском переулке.

Еще в этом году обновление ждет и старинное 110-летнее историческое здание в центре Москвы. Это дом архитектора Чернецова в районе Арбата.