Москва 01 мая 2023, 08:36 Капремонт 110-летнего дома архитектора Чернецова пройдет в Москве в районе Арбат ФКР: в районе Арбат отремонтируют дом архитектора Чернецова 1913 года постройки Публичное достояние

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Жилой дом в московском районе Арбат, построенный по проекту архитектора Николая Чернецова в 1913 году, капитально отремонтируют. Об этом сообщила пресс-служба Фонда капремонта многоквартирных домов столицы.

Работы пройдут по адресу: Большой Кисловский переулок, 4, строение 1. По данным заместителя гендиректора фонда Владимира Кожиченкова, специалисты разработали уникальный проект обновления дома, который «учитывает все нюансы объекта». Он назвал строение «шедевром архитектуры» и отметил, что сохранение подобных зданий крайне важно, поскольку каждое из них несет в себе частичку истории России.

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Вначале рабочие промоют фасад и отремонтируют штукатурный слой, затем приступят к укреплению кирпичной кладки. В местах скопления влаги нанесут антисептический раствор. в местах скопления влаги. После предстоит восстановить лепнину, геометрию кронштейнов, штукатурный руст и венчающий карниз. Наконец, фасад окрасят, сохранив исторический цвет. В последнюю очередь пройдут обновление цоколя, замена отливов и водосточных труб.

Дом построен в неоклассическом стиле. До середины 1930-х там жила солистка Большого театра Антонина Нежданова. К ней в гости приходили оперный певец Федор Шаляпин и композитор Сергей Рахманинов.