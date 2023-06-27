Москва 27 июня 2023, 11:33 Рублевской станции водоподготовки в Москве исполнилось 120 лет Мэр Москвы Сергей Собянин: Рублевская станция водоподготовки отметила 120-летие Сайт мэра и правительства Москвы

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Рублевской станции водоподготовки, которая является старейшей в Москве, исполнилось 120 лет, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Рублевская станция обеспечивает питьевой водой жителей 26 районов столицы на западе, северо-западе и в центре, а также нескольких населенных пунктов ближнего Подмосковья, уточнил глава города.

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Он добавил, что станция стала инновационной после внедрения технологий. В частности, именно здесь начали брать воду с поверхностных источников, а не с подземных. В 1903 году на ней запустили двухступенчатую схему очистки воды, а современную технику озоносорбции впервые применили 20 лет назад.

Собянин отметил, что Рублевская станция водоподготовки представляет собой крупное автоматизированное производство, которое работает в круглосуточном режиме семь дней в неделю. Больше 400 человек отвечают за ее деятельность, в том числе и работу Истринского гидротехнического узла. Качество воды отслеживают на всех стадиях, начиная с источников и до кранов в квартирах москвичей.

Ранее водонапорные башни на ж/д станции в Солнечногорске стали объектами культурного наследия.