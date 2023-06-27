Подмосковье 27 июня 2023, 08:31 Водонапорные башни на ж/д станции в Солнечногорске стали объектами культурного наследия

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Две водонапорные башни в Солнечногорске вошли в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Такое распоряжение выдало Главное управление культурного наследия Подмосковья.

Западную и Восточную водонапорные башни построили в 1843–1851 годах. Они обеспечивали на станцию «Подсолнечная» Николаевской железной дороги, которая сейчас переименована в Октябрьскую. Теперь границы объектов, правила их использования и охраны утверждены документально.

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Станция «Подсолнечная» на Николаевской железной относилась к 4-му классу: здесь проводили погрузку, дозаправку паровозов водой, посадку и высадку пассажиров.

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