Москва 27 июня 2023, 09:02 Российские космонавты поздравили московский спорт со 100-летием с помощью видеообращения Собянин: российские космонавты записали видеообращение в честь столетия московского спорта Сайт мэра и правительства Москвы

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Космонавты записали поздравительный ролик на борту МКС, чтобы поздравить горожан со 100-летием московского спорта. Они пожелали успехов спортсменам и оставили для них автографы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев поздравили со столетием московского спорта всех причастных в специальном видеообращении.

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«Наши атлеты во многих дисциплинах достигли космических высот и сегодня поднимают планку мирового спорта, ставят новые рекорды. В этом они похожи на первых отечественных покорителей космоса», — говорится в ролике.

Глава города добавил, что космонавты с интересом наблюдают за выступлениями московских спортсменов и желают им успехов.

День московского спорта состоится 1 июля в олимпийском комплексе «Лужники». Для жителей и гостей приготовили 20 тематических площадок.

Ранее более 100 спортсменов приняли участие в теннисном турнире в Балашихе.