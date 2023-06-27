Подмосковье 27 июня 2023, 08:20 Более 100 спортсменов приняли участие в теннисном турнире в Балашихе

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Международный теннисный турнир на Кубок Анастасии Павлюченковой стартовал в Балашихе. Участие в нем приняли 120 спортсменов.

Анастасия Павлюченкова — чемпионка Олимпийских игр 2020 года в миксте. В этом сезоне спортсменка дошла до четвертьфинала турнира «Ролан Гаррос».

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На турнире в Балашихе выступали ребята из Калининграда, Рязани, Сочи, Иркутска, Тюмени, Подмосковья, а также из Белоруссии и Узбекистана. Балашиху представляли 10 теннисистов.

Вчисле спортсменов выступил Александр Чистяков из Санкт-Петербурга. Ему всего 16 лет, но 10 из них он играет в теннис. Его прадед занимался этим видом спорта профессионально. Первый матч Александр Чистяковвыиграл, хотя сначала уступал сопернику.

«Нужно будет поработать в следующем мачте, у меня подача проседала. <…> Важен психологический настрой, мне кажется, самое важное. Если ты во время матча чувствуешь себя уверенно, это намного лучше, чем когда ты на что-то отвлекаешься. Отвлекаешься на погоду, и у тебя игра сразу идет не в ту степь, сразу начинаешь ошибаться», — поделился участник.

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