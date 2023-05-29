Москва 29 мая 2023, 14:46 «Родину надо ценить». Будущие московские контрактники — о чувстве долга Будущие московские контрактники рассказали о важности защиты Родины РИА «Новости»

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Решившие заключить контракт с Минобороны России признались, что идут защищать своих детей, своих матерей. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва».

Пришедшие в столичный пункт отбора на военную службу по контракту на Яблочкова мужчины пообщались с журналистами. Добровольцы рассказали о мотивации своего поступка, а также поведали о необходимости защиты страны.

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«Родину свою надо обязательно ценить. Мы за своих детей, за своих матерей идем, защищать их надо. Каждый мужчина должен защищать свою Родину как положено. У меня есть правнуки, и я хочу чтобы они жили», — отметил один из желающих вступить в ряды армии РФ.

Другой посетитель центра также считает, что необходимо встать на защиту своей страны. По его словам, настоящий мужчина обязан отдать долг своей Родине.

«Мои деды воевали, защищали свое отечество, и я считаю своим долгом защитить Родину», — пояснил он.

Единый пункт заработал с начала апреля на улице Яблочкова, дом 5, строение 1.

Ранее столичные контрактники отметили четкую работу пункта отбора на военную службу.