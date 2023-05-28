Армия 28 мая 2023, 15:51 Столичные контрактники отметили четкую работу пункта отбора на военную службу Московские добровольцы оценили грамотную работу пункта отбора на Яблочкова РИА «Новости»

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Очередная группа москвичей заключила контракт и отправилась на место прохождения военной службы из единого столичного пункта на улице Яблочкова. Об этом сообщило агентство новостей «Москва».

«Я вчера позвонил, сегодня уже здесь. Все очень хорошо организовано», — поделился один из добровольцев.

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Другой будущий контрактник отметил, что на принятие решения отправиться на военную службу повлияли слова его друзей, которые мобилизовались ранее.

«Многие ребята уже ушли служить. К пацанам хочется, скучно одному», — рассказал мужчина.

В единый пункт отбора контрактников в Москве приезжают добровольцы из разных регионов страны. Здесь они могут пройти все необходимые процедуры.

Медики проверят состояние здоровья потенциального кандидата с учетом данных из электронной медкарты. Инструкторы проведут собеседование с кандидатом, по итогам чего определят его военную специальность. У каждого добровольца есть право выбора своей специальности. Перед отправкой в зону специальной военной операции все новобранцы пройдут специальную профессиональную подготовку на полигонах Минобороны.

Для оформления контракта добровольцам потребуется паспорт, военный билет, диплом, свидетельство о браке и рождении детей при их наличии. Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117, на портале мэра и правительства Москвы или с помощью чат-бота @MskContract_bot в Telegram.

Ранее будущие контрактники рассказали о своей мотивации к службе в зоне СВО.