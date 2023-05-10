Москва 10 мая 2023, 15:39 Режим работы аэроэкспрессов от Белорусского до Савеловского вокзала восстановили Собянин: в Москве открыли участок железной дороги от Белорусского до Савеловского вокзала РИА «Новости»

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Участок железной дороги от Белорусского до Савеловского вокзала снова работает в обычном режиме. Интервал движения поездов полностью восстановлен. Однако реконструкция МЦД-4 продолжается. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Эту ж/д зону в центре города фактически отстроили заново. Теперь приступаем к укладке дополнительных путей для МЦД-4 — вместо двух будет четыре», — заявил градоначальник.

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Также он добавил, что сейчас в Москве ведут активную подготовку к запуску четвертого диаметра на Савеловском вокзале и на станции Беговая D1.

Сейчас на Белорусском вокзале временно изменилась схема посадки и высадки с платформ. На них можно попасть с Тверского путепровода. Для удобства установили новую навигацию.

Ранее Сергей Собянин сообщил о строительстве новой автодороги к будущей станции МЦД-4 Санино. Она пройдет с двух сторон — от Боровского и Зайцевского шоссе — и протянется до поселка Кокошкино.