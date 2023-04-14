Москва 14 апреля 2023, 11:27 Новую автодорогу построят к будущей станции Санино МЦД-4 Мэр Собянин: новую дорогу к станции Санино перспективного МЦД-4 начали проектировать РИА «Новости»

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Новая автодорога появится в ТиНАО — она даст жителям удобный доступ к станции Санино будущего МЦД-4. Сейчас ее проектируют, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин .

«Она пройдет с двух сторон — от Боровского и Зайцевского шоссе — и протянется до поселка Кокошкино. Разработку проекта завершим до конца 2023 года, а ввод в эксплуатацию планируется в 2025-м. Протяженность дороги — около четырех километров», — рассказал он.

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Благодаря этой дороге, жители нескольких населенных пунктов смогут добираться до Санино не только быстрее, но и комфортнее.

По плану, появятся новые дороги и тротуары, а также остановочные павильоны. Кроме того, работники проведут реконструкцию существующих улиц и установят наружное освещение. При этом территорию рядом с Санино благоустроят.

Также у платформы построят здание конечной станции городского транспорта и отстойно-разворотной площадки.