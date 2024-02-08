Москва 08 февраля 2024, 13:37 Реставрацию завершили в здании химлаборатории Императорского училища в Москве Freepik

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Реставрационные работы завершили в здании химической лаборатории Императорского Московского технического училища. Об этом сообщили на официальном портале столичного правительства.

Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Его возвели в конце XIX века по проекту архитектора Льва Кекушева.

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«Специалисты отреставрировали декор фасадов, крыльца парадного входа с двумя лестницами, архитектурно-художественное оформление интерьеров, исторический деревянный тамбур и паркет», — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, рабочие обновили кирпичную кладку несущих стен, своды Монье, кровлю, а в вестибюле главного входа восстановили напольное покрытие из метлахской плитки на площади свыше 115 квадратных метров. Позже в здании откроют многофункциональный библиотечный комплекс кампуса МГТУ имени Н. Э. Баумана.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве отреставрируют водоемную башню XIX века. Она находится на станции Москва-Товарная Рязано-Уральской железной дороги.