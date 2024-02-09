Москва 09 февраля 2024, 13:47 Реставрация здания конторы Новосухаревского рынка стартовала в Москве Здание конторы Новосухаревского рынка начали реставрировать в Москве Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Специалисты приступили к восстановлению здания конторы Новосухаревского рынка в Москве. Это самое раннее капитальное сооружение архитектора Константина Мельникова, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Чтобы творение одного из мэтров авангарда вновь стало соответствовать задумке автора, реставраторам предстоит сохранить и восстановить конструктивные и декоративные элементы здания», — отметил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

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Трехэтажный дом в форме треугольника с обрезанным углом — памятник советского авангарда 1920-х годов — находится в центре столицы в Большом Сухаревском переулке.

Мастера начали разбирать позднюю отделку и планировку, неподходящие к облику памятника, а также расчищать стены. Во время реставрации по архивным данным сохранят и восстановят старинные фрагменты конструкций здания.

В частности, воссоздадут кирпичную кладку стен и лепнину фасадов и интерьеров, а также исторические проемы. Обновят подлинные окна и подоконники, восстановят фурнитуру по историческим образцам.

Фасадные работы начнутся с наступлением теплой погоды. Лицевую сторону здания после подготовки покрасят в исторический цвет. Ключевой частью архитектурной задумки Мельникова была эксплуатируемая крыша. Ее также приведут в порядок: восстановят парапетные стенки и металлическое ограждение по контуру кровли.

В Москве также полностью отремонтировали три здания, в которых раньше жили знаменитые ученые. С момента запуска программы капремонта восстановили свыше 30 таких домов.