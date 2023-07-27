Москва 27 июля 2023, 13:50 Десятый корпус Боткинской больницы отреставрируют в Москве Заммэра Москвы Бирюков: реставрационные работы проведут в корпусе № 10 Боткинской больницы Сайт мэра и правительства Москвы

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Специалисты планируют провести реставрацию во время ремонта корпуса № 10 Боткинской больницы. Работы полностью завершат в следующем году, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Двухэтажное здание с подвалом и чердачным помещением общей площадью 6,9 тысячи квадратных метров было построено в 1909 году и позднее несколько раз перестраивалось», — отметил он.

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Заммэра уточнил, что корпус имеет статус объекта культурного наследия. Рабочие уже приступили к разбору части здания. На месте установили строительный городок с ограждениями и баннерами, обустроили удобные проходы.

Строители укрепят конструкции объекта, отремонтируют больше 3,8 тысячи квадратных метров плит перекрытий, стропильную систему и крышу.

Бирюков добавил, что в здании также заменят старые инженерные системы коммуникаций. Корпус оснастят тремя современными лифтами, оборудуют трансформируемые лекционные залы и аудитории с медийными системами.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об обновлении старых торговых центров по аналогии с рынками. По его словам, в них создадут больше развлекательных зон.