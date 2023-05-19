Москва 19 мая 2023, 10:37 Москва подписала договор о развитии территории бывшей промзоны «Вагоноремонт» Ефимов: город подписал договор о КРТ бывшей промзоны «Вагоноремонт» в Восточном Дегунине Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Столичные власти заключили соглашение с компанией «Камотес» о комплексном развитии территории (КРТ) бывшей промзоны «Вагоноремонт» на севере Москвы. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на его заместителя по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

На участке в 2,71 гектара бывшей промзоны «Вагоноремонт» в Восточном Дегунине построят завод по производству фармацевтических препаратов, технопарк, офисные здания, объекты общепита и магазины. Город уже подписал договор с инвестором — компанией «ООО „КАМОТЕС“». Проект комплексного развития участка № 16 бывшей промзоны «Вагоноремонт», который стал 30-м по счету в Москве, уже начали реализовывать.

Реклама

«В редевелопмент территории будет вложено около девяти миллиардов рублей. Ежегодный бюджетный эффект составит свыше 500 миллионов рублей. Комплексное развитие участка позволит создать более 1,5 тысячи новых рабочих мест», — отметил Ефимов.

Сейчас на площадке размещены автосервисы и склады. После того как разработают проектную документацию, девелопер приступит к застройке территории. Как уточнил министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, за шесть лет инвестор построит общественно-деловые и производственные объекты.

«Озеленение и благоустройство территорий помогут сформировать комфортную городскую среду», — добавил Гаман.

Программа комплексного развития территорий нацелена на возврат в оборот заброшенных или неэффективно используемых городских земель. Благодаря ей появится 550 тысяч новых рабочих мест.

Ранее Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство дома по реновации в Северном Измайлове.