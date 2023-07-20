Москва 20 июля 2023, 18:34 «Экопатруль» раскрыл секреты борьбы за чистоту Москвы-реки Жителям столицы рассказали, как «Экопатруль» контролирует состояние Москвы-реки Сайт мэра и правительства Москвы

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В честь наступающего Дня Москвы-реки аналитический комплекс «Экопатруль» раскрыл секреты борьбы за чистоту водной артерии столицы. Подробнее о работе городских служб рассказали на сайте мэра Москвы.

Впервые судно бело-зеленого цвета с яркими красными полосами и надписью «Экопатруль» заступило на дежурство в 2002 году и с тех пор не покидало свой пост.

Главная и основная задача судна «Экопатруль» — мониторинг водных объектов. Мы проверяем воду Москвы-реки на содержание в ней вредных компонентов. Для этого на судне оборудована лаборатория. Кроме того, мы осматриваем береговую линию на предмет загрязнения. Смотрим, чтобы реку не засоряли поваленные деревья или бытовой мусор. Алексей Чеканов Капитан судна «Экопатруль»

Найдя загрязнения, «Экопатруль» оперативно сообщает о них дежурному инспектору Управления государственного экологического контроля департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Пробы воды собираются с помощью специального «хобота». Через него в воду опускают пробоотборник для забора воды и ее передачи в аналитическую лабораторию прямо на корабле. На устройстве также размещается прибор для измерения гидрохимикофизических параметров — набор датчиков для слежения за температурой, pH, концентрацией кислорода воды и другими показателями. Во время движения корабля эти приборы работают постоянно.

В лаборатории мы проводим анализ: делаем пробы и определяем содержание в воде аммония, нитритов, хлоридов, фосфатов и марганца. На смену в лабораторию каждый будний день заступает один сотрудник. Он неотрывно следит за работой оборудования. Екатерина Смагина заведующая лабораторией аналитического комплекса «Экопатруль»

В лаборатории анализируют полученные результаты и проверяют, чтобы каждый параметр соответствовал отведенной ему норме. При расхождении показателей сведения об этом передаются в Росприроднадзор и столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды. Специалист подчеркнула, что за последние полгода «Экопатруль» не выявил серьезных нарушений качества воды.

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