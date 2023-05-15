Москва 15 мая 2023, 13:01 Работу сервиса «МультиТранспорт Вело» возобновили в Москве Дептранс Москвы: сервис «МультиТранспорт Вело» сэкономит до 25% в месяц при оплате проезда Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице возобновили работу сервиса «МультиТранспорт Вело» для безлимитного проезда на городском транспорте и велосипеде. Благодаря ему пассажиры смогут сэкономить до 25% в месяц при оплате проезда. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Мы развиваем в столице концепцию MaaS (мобильность как услуга), чтобы на одной цифровой платформе можно было спланировать максимально быструю и выгодную поездку с учетом разных видов транспорта», — отметил Ликсутов.

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Он подчеркнул, что «МультиТранспорт Вело» — удобная альтернатива личному автомобилю. С помощью этого сервиса москвичи доберутся до остановок общественного транспорта быстро и удобно.

Подписка действует 30 дней в метро и надземке в зоне «Центральная» и на велосипедах сервиса Велобайк. Подробнее о том, как воспользоваться сервисом, можно узнать на официальном сайте «Мострансавто».

Ранее Ликсутов рассказал об обновлении велобайков для нового сезона проката.