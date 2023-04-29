Москва 29 апреля 2023, 14:50 Новый сезон городского велопроката стартовал в Москве Заммэра Ликсутов: в Москве начался 11-й сезон городского велопроката Pxhere

Читать 360tv в

С 29 апреля в Москве стартовал 11-й сезон работы велопроката. Жители и гости столицы смогут взять в аренду 10 тысяч велосипедов на 776 прокатных станций, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Каждое транспортное средство оснастили новым российским программным обеспечением.

Ликсутов отметил, что станции проката можно найти почти в каждом районе Москвы — в том числе в Зеленограде и за МКАД. При этом в 2023 году открылись 28 новых станций проката.

Реклама

«Все больше жителей пользуются велосипедами для повседневных поездок. Это результат развития велосипедной инфраструктуры, доступности велопроката и повышенного внимания к здоровому образу жизни», — отметил он.

На каждом велосипеде установлено новое отечественное ПО — это позволит сделать поездки безопасными и комфортными. Кроме того, в этом сезоне жители и гости столицы смогут арендовать электровелосипед 2.0. Специальная система-ассистент не позволит разогнаться на нем быстрее, чем 25 километров в час, при этом электровелостанции для них не нужны. Брать и оставлять такие электровелосипеды можно на велопарковках города.

В честь открытия нового сезона проката покататься на велосипеде можно будет всего за пять рублей. Подробнее узнать о тарифах можно в приложении «Велобайк».