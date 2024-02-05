Москва 05 февраля 2024, 10:51 Путевые стены на станции метро «Красносельская» отреставрируют в Москве Стенам на станции метро «Красносельская» в Москве вернут исторический облик РИА «Новости»

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Рабочие приступили к реставрации путевых стен на станции «Красносельская» Сокольнической линии метро в Москве. Они вернут утраченные фрагменты оригинальной керамической плитки, сообщили на официальном портале столичного правительства.

«Недавно был отреставрирован барельеф на „Новокузнецкой“, а сейчас воссоздается исторический облик путевых стен „Красносельской“», — пояснил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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Специалисты постараются добиться максимального сходства между исторической плиткой, созданной в 1930-х годах, и новой. Работы будут проводить ночью, чтобы не препятствовать движению составов. Закончить реставрацию планируется летом 2024 года.

В Москве также строятся новые станции. Так, конечную станцию «Потапово» Сокольнической линии метро планируют открыть до конца этого года.