05 февраля 2024, 10:51
Путевые стены на станции метро «Красносельская» отреставрируют в Москве
Стенам на станции метро «Красносельская» в Москве вернут исторический облик
Рабочие приступили к реставрации путевых стен на станции «Красносельская» Сокольнической линии метро в Москве. Они вернут утраченные фрагменты оригинальной керамической плитки, сообщили на официальном портале столичного правительства.
«Недавно был отреставрирован барельеф на „Новокузнецкой“, а сейчас воссоздается исторический облик путевых стен „Красносельской“», — пояснил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
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Специалисты постараются добиться максимального сходства между исторической плиткой, созданной в 1930-х годах, и новой. Работы будут проводить ночью, чтобы не препятствовать движению составов. Закончить реставрацию планируется летом 2024 года.
В Москве также строятся новые станции. Так, конечную станцию «Потапово» Сокольнической линии метро планируют открыть до конца этого года.
Реставрация
Метро
Метро Москвы
Максим Ликсутов
Москва
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