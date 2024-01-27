Москва 27 января 2024, 17:41 Программа реновации охватила 520 домов на юго-западе Москвы Собянин: в программу реновации включили 520 домов на юго-западе Москвы Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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В Юго-Западном округе Москвы программа реновации затронула 520 домов. В них проживают более 117 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«На сегодня введены 39 новостроек, в строительстве — 16 домов, в проектировании — еще 27», — уточнил он.

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Глава города отметил, что в столице приступили к возведению новой социальной инфраструктуры. В частности, в Южном Бутове на улице Поляны появился детский сад. В перспективе планируют построить две школы. Они расположатся в Проектируемом проезде № 552 и на улице Маршала Савицкого. На улице Брусилова возведут общественно-физкультурный комплекс.

По словам мэра, спорткомплекс «Максимум» на Остафьевской улице построили на 30%, а ФОК на Южнобутовской улице — более чем наполовину готов.

В Обручевском районе появится образовательный комплекс, в который войдут школа на тысячу учеников и детский сад для 275 воспитанников. Там же построят физкультурно-оздоровительный комплекс и офисное здание. В Конькове планируют возвести новый спорткомплекс.

Обладателями «реновационных» квартир в 2023 году также стали примерно пять тысяч жителей Восточного округа Москвы. Всего с момента старта программы там получили квартиры свыше 16,6 тысячи человек.