Москва 12 июня 2023, 15:50 Продажи сенсорных дисплеев и интерактивных панелей резидента ОЭЗ «Технополис Москва» увеличились на 90% Собянин: объем продаж сенсорных дисплеев и интерактивных панелей вырос на 90% в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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ОЭЗ «Технополис Москва» значительно повысил реализацию оборудования и увеличил доходы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Столичной компании удалось нарастить объемы продаж своей продукции на 90% и достичь чистой прибыли в более чем 150 миллионов рублей. Речь идет о резиденте особой экономической зоны «Технополис Москва», который занимается разработкой и производством профессиональных сенсорных дисплеев и интерактивных панелей.

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Предприятие выпускает больше четырех тысяч единиц оборудования в месяц. Это свыше 45 разных моделей устройств. Сенсорные панели, столы, ЖК-дисплеи поставляют в вузы, школы и детские сады.

Благодаря льготам компании ОЭЗ могут конкурировать с импортной продукцией. Например, предприятиям не нужно платить имущественный, транспортный и земельный налоги в течение десяти лет. Налог на прибыль составляет всего 2% вместо 20%. Также предоставляются льготы по аренде земельного участка под строительство и возможность выкупить участок за 1% от кадастровой стоимости по окончании работ.

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