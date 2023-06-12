Москва 12 июня 2023, 11:16 Серия мероприятий в сфере делового туризма пройдет в Москве Власти анонсировали серию мероприятий в сфере делового туризма в помощь бизнесу в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице состоятся 12 событий, связанных с деловым туризмом, на которых участникам расскажут о необычных площадках для деловых встреч. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

С июня по октябрь предпринимателей приглашают посетить в столице мероприятия в сфере делового туризма. Благодаря им компании-организаторы и заказчики узнают о возможностях московских площадок. Представители бизнес-сообществ смогут проводить деловые мероприятия в музеях, парках, культурных центрах, художественных галереях. Кроме того, бизнесмены смогут обсудить важные вопросы по техническому обеспечению проектов, поговорить с владельцами этих площадок о принципах работы в культурных зданиях.

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Участникам 14 июня покажут центр современного пятиборья «Северный», в котором можно организовывать масштабные внутрикорпоративные мероприятия, посвященные здоровому образу жизни и семейным ценностям. С культурным центром ЗИЛ можно ознакомиться 28 июня. В галерее-мастерской «ГРАУНД Солянка» ждут предпринимателей 11 июля.

Музей-заповедник «Царицыно» — жемчужина юга столицы — откроет свои двери для организаторов и заказчиков деловых мероприятий 18 июля. Московский планетарий можно посетить 25 июля. Это уникальная площадка для демонстрации визуального контента на полнокупольном экране в большом звездном зале. Приглашения на мероприятия разместят в отраслевом сообществе «Московский туристический хаб».

Ранее Путин в приветствии участникам ПМЭФ поблагодарил российских бизнесменов.