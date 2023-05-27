Москва 27 мая 2023, 12:11 Прием заявок на участие в конкурсе лучших строительных проектов Москвы продлили до 9 июня Левкин: дозаявиться на конкурс лучших строительных проектов можно до 9 июня Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве на две недели продлили срок приема заявок на конкурс «Лучший реализованный проект в области строительства». Об этом на официальном сайте мэра города рассказал руководитель Департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

«Соответствующее решение приняли, чтобы предоставить возможность участникам конкурса подготовить необходимые презентационные материалы», — пояснил он.

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Конкурс проводится по 12 номинациям. Среди них есть новая — «Строительство парков и общественных пространств».

К участию в нем допускают проекты, которые реализовали в Москве в прошлом году. Обязательное условие — получение разрешение на ввод объекта в эксплуатацию с первого января по 31 декабря 2022 года.

Победителей определят не только члены городской конкурсной комиссии, но и москвичи, которые проголосуют за лучшие проекты в «Активном гражданине» и на сайте конкурса. Наградят победителей в День строителя.

На предыдущем конкурсе лучшим проектом года стал Дом культуры «ГЭС-2».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил жителям столицы выбрать цвета для новых линий метро.