Москва 17 мая 2023, 19:44 Участники «Московского долголетия» выйдут на массовый заход по скандинавской ходьбе Массовый заход «Московского долголетия» по скандинавской ходьбе пройдет в столице 19 мая РИА «Новости»

Читать 360tv в

Москвичи старшего поколения пройдут более двух километров со специальными палками во время массового захода «Московского долголетия». Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента труда и социальной защиты населения столицы.

В Москве 19 мая стартует массовый заход от «Московского долголетия» по скандинавской ходьбе. Его участники одновременно, в 11:00, выдвинутся с 11 площадок во всех округах столицы. Им предстоит преодолеть 2,5 километра со «скандинавскими» палками. В спортивном флешмобе должны принять участие свыше трех тысяч человек.

Реклама

«В проекте „Московское долголетие“ ходьбой увлекаются даже люди в возрасте 90 лет и старше. Рады пригласить всех желающих жителей столицы старшего поколения на массовый заход, который пройдет в преддверии Всемирного дня скандинавской ходьбы во всех округах города», — рассказал заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

В общей сложности в столице скандинавской ходьбой занимаются более 16 тысяч горожан старшего поколения, добавили в департаменте.

Ранее москвичам рассказали, что во время акции «Ночь в музее» в Москве пройдет фестиваль «Спорт есть искусство».