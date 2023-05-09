Общество 09 мая 2023, 18:43 День Победы подтвердил свой международный статус. Как почтили память в разных странах мира День Победы отметили во всем мире: главные события памятных мероприятий РИА «Новости»

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День Победы в 2023 году стал по-настоящему международным праздником. В российских регионах прошли военные парады и культурные мероприятия, жители бывших советских республик и стран дальнего зарубежья возложили цветы к мемориалам и прошествовали в колоннах «Бессмертного полка». Все это в очередной раз доказало, что память о Победе во Второй мировой войне остается жить даже спустя 78 лет.

Празднование Дня Победы в России

Участие в традиционном параде на Красной площади в Москве приняли восемь тысяч военных, в том числе участники спецоперации. Президент России Владимир Путин приехал на него с иностранными гостями.

В Санкт-Петербурге по Дворцовой площади прошли военнослужащие и более 100 единиц военной техники.

Главным местом сбора жителей Красноярска 9 мая стала площадь Победы, где расположен Вечный огонь. Горожане принесли туда цветы перед началом торжественного парада.

Колонны из воинских подразделений местного гарнизона, ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции начали свое движение от площади Революции.

Не обошлось и без серьезных случаев. Нескольким кадетам, стоявшим в колонне, стало плохо из-за жаркой погоды, сообщил NGS24.ru. Один юноша упал в обморок.

На само проведение парада это никак не повлияло. Журналистов расстроило только то, что сделать красивые кадры прохода колонн с дрона теперь нельзя.

Отмена ежегодной акции «Бессмертный полк» в обычном формате заставила уральских дайверов перейти на другой способ почтить память своих родных, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.

С портретами они погрузились в карьере Лазурный Горноуральского городского округа в преддверии 9 Мая. Фотографии опубликовала одна из участниц Елена Малафеева в своих социальных сетях.

После того как по центральным улицам Екатеринбурга маршем прошли участники парада и проехала военная техника, на площади перед главным корпусом Уральского государственного экономического университета студенты приняли участие во флешмобе «Вальс Победы». В массовом танце закружились более 170 пар.

Парад Победы в Казани прошел на площади перед кремлем. Мимо собравшихся горожан прошагали военные, кадеты, а также проехала военная техника, которую возглавил танк Т-34.

«Мы должны учиться на ошибках, подобно тому, что произошло. Наши бабушки и дедушки — все принимали участие в этой войне. Поэтому мы должны помнить об этом и сделать так, чтобы этого не повторилось», — рассказал один из горожан, пришедший на парад.

Он подчеркнул, что его бабушка рассказывала, как приходилось выживать во время войны, а дедушка оказался в детдоме после гибели отца на фронте.

«Мы сейчас живем свободно, поэтому нужно помнить и чтить день, когда все это закончилось», — подытожил собеседник «360».

Самый необычный парад Победы провели российские полярники. В поселках архипелага Шпицберген прошли колонны снегоходов и специальной техники.

Как сообщили в пресс-службе Минвостокразвития, возглавил парадный марш вертолет Ми-8МВТ. Приветствовали проход техники жители поселков и иностранные гости.

Еще одни парады Победы по снегопадами прошли в Дудинке Красноярского края и Нарьян-Маре.

Непогода никак не помешала военным, сотрудникам экстренных служб и силовых структур пройти маршем по улицам заполярных городов.

Память в бывших республиках СССР

Памятные мероприятия в честь Дня Победы состоялись в странах бывшего СССР, даже там, где теперь действуют ограничения.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пришел с букетом белых роз к памятнику Героя Советского Союза Мелитона Кантарии, участника водружения Знамени Победы над Рейхстагом. После возложения цветов политик поблагодарил ветеранов за вклад в Победу.

Участником шествия «Бессмертный полк» в Кишиневе стал бывший президент страны Игорь Додон. Журналисты обратили внимание, что политик проигнорировал действующий в стране запрет на ношение георгиевской ленты и демонстративно надел памятный знак на лацкан пиджака.

Но так повезло не всем, потому что полиция Кишинева некоторым участникам шествия выписала штрафы за наличие георгиевских лент, прикрепленных к портретам погибших родственников.

Действующий президент Молдавии Майя Санду, глава парламента Игорь Гроссу, премьер-министр Дорин Речан возложили цветы к Вечному огню на мемориальном комплексе «Вечность».

При этом глава правительства и спикер парламента отметили, что не считают День Победы праздником. Они пояснили, что это дата поминовения погибших во Второй мировой войне.

Перенос Дня Победы на 8 мая и отсутствие официальных памятных мероприятий не сказались на традиционных почестях погибших воинов во время Великой Отечественной войны среди жителей Одессы и Полтавы.

Как сообщил украинский телеканал «Суспiльне» («Совместное»), одесситы принесли цветы на Аллею Славы в парке Шевченко, а жители Полтавы — к мемориалу «Солдатская слава».

По данным журналистов, на месте людей с букетами останавливали сотрудники полиции для проверки документов и личных вещей.

Задержаниями обернулись возложения цветов к военным мемориалам для жителей Латвии. Принятый сеймом страны специальный закон запретил массовые мероприятия у демонтированных памятников советским воинам в День Победы, а также демонстрацию символов.

По данным МВД республики, всего задержали шесть человек, пять из которых — за возложение букетов на месте снесенного памятника в парке Победы в Риге.

Закон не ограничивает почтение памяти погибших во время Второй мировой войны. Возложение цветов в Саласпилсском мемориальном ансамбле началось еще утром, сообщило издание Delfi.

Кроме букетов, люди принесли детские игрушки к месту расположения детского барака на территории бывшего концлагеря. После полудня на дороге к мемориалу образовалась пробка.

Жители латвийской столицы несли цветы и венки на Братское и Покровское кладбища. В Даугавпилсе вокруг мемориала в парке Дубровина усилили наряд полиции из-за большого потока людей.

Мир помнит о Победе

Памятные акции «Бессмертный полк» прошли в ряде европейских городов в минувшие дни. По улицам Парижа с портретами погибших во время Второй мировой войны вышли несколько сотен человек.

Участники прошествовали маршем от площади Республики до кладбища Пер-Лашез. Акцию сопровождали сотрудники полиции, но, в отличие от коллег в бывших советских республиках, они занимались охраной шествия от радикальных проукраинских активистов.

Не во всех странах правоохранители действовали так профессионально. Посол России в Польше Сергей Андреев во второй раз столкнулся с провокаторами в День Победы.

Если в прошлом году дипломата облили красной краской, то в этом агрессивная толпа не дала сотрудникам дипмиссии посетить мемориальное кладбище советских воинов в Варшаве для возложения цветов.

Посол заявил, что в результате происшествия никто из сотрудников не пострадал. При этом он отметил, что полиция не предприняла никаких действий, чтобы остановить провокаторов. Андреев пояснил, что один из правоохранителей заявил, что акцию около кладбища разрешила провести мэрия, поэтому полиция не могла помешать ее проведению.

Ассоциации «Ника» и «Русь» провели акцию «Бессмертный полк» в Неаполе. Но в этом случае шествия не было. Участники принесли портреты своих родственников в помещение, где прошел небольшой концерт и выступления.

Как отметили организаторы, для проведения мероприятия привлекли охрану из числа волонтеров ассоциации «ГалерияАрт» и неаполитанского отделения Партии коммунистов.

Достаточно спокойно памятная акция в День Победы прошла в Берлине, около мемориала павшим советским воинам в Тиргартене. Неравнодушные люди принесли цветы для того, чтобы напомнить о подвиге, который совершила Советская армия, и спасении мира.

Судя по видео, участники выполнили запрет на демонстрацию российских флагов и символики, который действует в столице Германии 8 и 9 мая.