Москва 27 мая 2023, 20:13 Право развивать территории в ТиНАО и ЮНАО определят на торгах Вице-мэр Ефимов: Москва выставит на торги права на развитие неэффективных территорий Фото М.Мишина / Сайт мэра и правительства Москвы

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Москва предложит инвесторам развивать две территорий в Южнопортовом районе и в поселении Сосенском, которые сейчас используются неэффективно. Об этом на официальном сайте мэра столицы рассказал вице-мэр по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Торги намечены на второй квартал этого года. Здесь планируется построить современные производства и общественно-деловые объекты, куда смогут трудоустроиться почти семь тысяч человек», — уточнил он.

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По расчетам мэрии, общий объем вложений в территории превысит 38,5 миллиарда рублей, а ежегодный ожидаемый объем налоговых поступлений составит более 2,5 миллиарда.

Выставленные на торги участки имеют хорошую транспортную доступность. Площадка «Волгоградский проспект, владение 32» находится рядом со станциями метро «Волгоградский проспект» и «Дубровка», а территория между улицами Александры Монаховой и Эдварда Грига в поселении Сосенском расположена недалеко от станции метро «Коммунарка».

Ранее Владимир Ефимов сообщил о строительстве общественно-делового центра у станции метро «Кунцевская».