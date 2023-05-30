Москва 30 мая 2023, 18:11 Право на комплексное развитие «Серпа и Молота» в Москве выставили на торги Заммэра Ефимов сообщил о торгах на право редевелопмента промзоны «Серп и Молот» в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Участок бывшей промзоны «Серп и Молот» в Нижегородском районе выставили на торги. На их месте инвесторы построят общественные и деловые объекты, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Общая площадь застройки — 1,7 гектара. Инвестируют в нее около шести с половиной миллионов рублей. Такой вклад создаст в городе полторы тысячи новых рабочих мест», — подчеркнул он.

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На месте складов и автосервисов построят офисы, магазины, кафе, помещения для выставок, ярмарок и деловых мероприятий. Аукцион проведут 17 июля, заявки на участие можно подать до 6-го числа включительно.

Программа реорганизации участков бывших промзон помогает развитию инфраструктуры в городе.

Ранее столичные власти выбрали компанию «Артстрой» для реорганизации бывшей промзоны «Вагоноремонт». Там построят жилые дома и наладят производство. Бюджетный эффект для города оценили более чем в 1,2 миллиарда рублей.