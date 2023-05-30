Москва 30 мая 2023, 08:58 Жилые дома и производство появятся на участке бывшей промзоны «Вагоноремонт» в Москве Ефимов: Москва определила инвестора для КРТ бывшей промзоны «Вагоноремонт» Сайт мэра и правительства Москвы

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Столичные власти выбрали компанию «Артстрой» для реорганизации бывшей промзоны «Вагоноремонт». Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на его зама по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

На торгах определили инвестора, которому предстоит застроить 15 гектаров территории бывшей промзоны «Вагоноремонт» в Москве. Победителем аукциона стало ООО «Специализированный застройщик „Артстрой“, находящиеся в группе компаний „Основа“.

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Проект обойдется инвестору примерно в 25 миллиардов рублей. На участке появится жилая недвижимость, общественно-деловые и научно-производственные объекты.

«Бюджетный эффект для города оценивается более чем в 1,2 миллиарда рублей. По итогам реализации проекта город получит свыше четырех тысяч новых рабочих мест», — уточнил Ефимов.

За право реорганизации бывшей промзоны боролись три компании. Победитель сможет возвести на участке около 298 тысяч «квадратов» разной недвижимости.

По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, по проекту КРТ инвестор построит 133 тысячи квадратных метров научно-производственной и общественно-деловой недвижимости, а также 165 тысяч «квадратов» жилья, из которых 16,5 тысячи квадратных метров передадут городу для реновации.

Ранее в Москомархитектуре сообщили, что город построит около 30 социальных учреждений за счет бюджетных денег.