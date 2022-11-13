Происшествия 13 ноября 2022, 02:14 Декорации загорелись в ресторане Ярославля Ресторан «Сайера» загорелся в Ярославле

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Ресторан «Сайера» загорелся в Ярославле. На место прибыли пожарные, которые приступили к тушению огня. Очевидцы засняли возгорание на видео и поделились кадрами в соцсетях.

Посетители ресторана запечатлели полыхающие декорации в зале ресторана. На кадрах видно, как один из сотрудников заведения взял огнетушитель и попытался сбить пламя. Всех гостей и работников ресторана эвакуировали, сообщил сайт 76.ru.

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«Мы были в ресторане, сидели на втором этаже, в „Сайере“. Мы с мужем вышли покурить на улицу, а когда обратно поднимались, нам сказали, что эвакуация и никого не пускают. Я оставила вещи внутри, побежала наверх. Там было все в дыму», — рассказала одна из посетительниц.

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В ГУ МЧС по Ярославской области подтвердили, что в помещении загорелись декорации. Приехавшие на место пожарные начали бороться с возгоранием. Площадь пожара составила полтора квадратных метра. Предварительно, никто не пострадал.

По словам гостьи ресторана, пожар мог начаться из-за свечей и фейерверков на торте, который вынесли в зал.