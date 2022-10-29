Сильный пожар охватил старый дом в центре Москвы | 360°

29 октября 2022, 17:56
Сильный пожар охватил старый дом в центре Москвы
Источник «360»: пожар вспыхнул в отселенном доме в центре столицы
Пожар произошел в старом доме на улице Бахрушина в Москве. Загорелась кровля на площади 200 квадратных метров. Об этом «360» сообщил источник. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
Он отметил, что проезжая часть освобождена, препятствий для на месте тушения нет.
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В главном управлении МЧС РФ по Москве уточнили, что сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера смены Центра управления в кризисных ситуациях в 16:24.
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«По прибытию пожарных подразделений установлено, что из окон третьего этажа наблюдается открытое горение», — уточнили в ведомстве.
В экстренной службе добавили, что горит трехэтажное, кирпичное здание старой постройки. Жильцов из дома выселили.
Сведений о пострадавших в МЧС не поступало. В тушении пожара задействованы 100 человек личного состава, 29 машин.
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