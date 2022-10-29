Сильный пожар охватил старый дом в центре Москвы | 360°

Эксклюзив 29 октября 2022, 17:56 Сильный пожар охватил старый дом в центре Москвы Источник «360»: пожар вспыхнул в отселенном доме в центре столицы

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Пожар произошел в старом доме на улице Бахрушина в Москве. Загорелась кровля на площади 200 квадратных метров. Об этом «360» сообщил источник. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Главное управление МЧС РФ по Москве

Он отметил, что проезжая часть освобождена, препятствий для на месте тушения нет.

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В главном управлении МЧС РФ по Москве уточнили, что сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера смены Центра управления в кризисных ситуациях в 16:24.

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«По прибытию пожарных подразделений установлено, что из окон третьего этажа наблюдается открытое горение», — уточнили в ведомстве.

В экстренной службе добавили, что горит трехэтажное, кирпичное здание старой постройки. Жильцов из дома выселили.

Сведений о пострадавших в МЧС не поступало. В тушении пожара задействованы 100 человек личного состава, 29 машин.