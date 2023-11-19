Москва 19 ноября 2023, 16:10 Потепление придет в Москву в конце следующей недели Вильфанд: в Москве к концу рабочей недели потеплеет Сайт мэра и правительства Москвы

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Накрывшие Москву холода отступят уже через несколько дней. Ближе к следующем выходным температура может достигнуть нулевой отметки, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, к грядущей пятнице значительно понизится давление, к столице подойдет циклон, и днем столбики термометра будут близки к отметке ноль градусов.

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«Но это уже в самом конце рабочей недели, по предварительным прогнозам», — уточнил Вильфанд.

Он добавил, что первая половина недели будет морозной — от шести до девяти мороза, по области до — 11.

Во вторник выпадут осадки, высота снежного покрова составит один-два сантиметра, но временно.

В Москве завершается сезон велопроката и аренды электросамокатов. Улицы покрылись ледяной коркой — кататься в таких условиях опасно. Операторы решили приостановить аренду СИМ.