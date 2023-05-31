Москва 31 мая 2023, 15:45 Посвященный истории Новодевичьего монастыря музей откроют в Хамовниках Москомархитектура: музей истории Новодевичьего монастыря выполнят в стиле необрутализма Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В Хамовниках откроют музей, посвященный истории Новодевичьего монастыря. Его выполнят в стиле необрутализма. Объект построят на Лужнецком проезде, 15, сообщило АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.

Специалисты возведут четырехэтажный комплекс с шести-семиметровой консолью и световым фонарем на кровле. В основу идеи лег монументальный дух брутальных стен и башен Новодевичьего монастыря с характерным контрастным сочетанием белого и терракотового оттенков.

Реклама

Стены исполнят в светлых тонах. В выставочных залах создадут основную экспозицию об истории монастыря в контексте русского государства и церкви.

Кроме того, обустроят лекционный зал на 140 мест и фондохранилища для части коллекций Государственного исторического музея. Перед главным входом благоустроят и озеленят площадь с зонами отдыха. Основной подъезд запроектирован со стороны улицы 10-летия Октября.

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» в Ленинском округе активисты экологического десанта «Волонтеры культуры» благоустроят «нижний» парк. Мероприятие запланировали на 3 июня.