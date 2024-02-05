Москва 05 февраля 2024, 11:53 Портал «Узнай Москву» посетили почти три миллиона раз за год Сергунина: посещаемость портала «Узнай Москву» возросла почти вдвое Freepik

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Пользователи почти в два раза чаще стали посещать портал «Узнай Москву». В 2023 году к нему обратились около трех миллионов раз, что примерно вдвое больше, чем в 2022-м, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Чаще всего — более миллиона раз — пользователи обращались к разделу „Здания“. В нем собраны истории и фотографии 2,2 тысячи памятников архитектуры. Также популярна рубрика с маршрутами по столице», — уточнила она.

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В прошлом году проект отметил свой 10-летний юбилей. За это время маленький сайт о культурных объектах Москвы трансформировался в полноценный цифровой путеводитель. Его используют и туристы, и жители столицы.

Посетители портала могут во время виртуального тура посмотреть здания изнутри, доступ к которым, как правило, ограничен. К примеру, посольские особняки. На страницах онлайн-гида есть запись на экскурсии по историческим объектам и регистрация для участия в ежегодном краеведческом диктанте «Московский код».

Раздел «Афиша» регулярно обновляется данными о событиях, представленных городскими музеями, библиотеками и культурными центрами.

На портале «Узнай Москву» также появился новый маршрут от хореографа Аллы Сигаловой. Он стартует рядом со зданием ГИТИСа и заканчивается возле МХТ имени Чехова в Камергерском переулке.