25 января 2024, 10:33
Авторский маршрут от хореографа появился на портале «Узнай Москву»
Портал «Узнай Москву» добавил новый маршрут от хореографа Аллы Сигаловой
На портале «Узнай Москву» появился новый маршрут от хореографа Аллы Сигаловой. Он стартует рядом со зданием ГИТИСа и заканчивается возле МХТ имени Чехова в Камергерском переулке, сообщили в пресс-службе столичного правительства.
Гостям предложат остановиться у Театра имени Маяковского, а еще одним пунктом маршрута станет Московская государственная консерватория имени Чайковского. Во время прогулки предусмотрено посещение дома 100 роялей и храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Завершающей точкой пути станет экскурсия около здания МХТ имени Чехова в Камергерском переулке.
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«Новый маршрут — часть спецпроекта, посвященного юбилею Школы-студии МХАТ, в которой Алла Сигалова на протяжении многих лет заведует кафедрой пластического воспитания», — уточнили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.
Жители и гости мегаполиса смогут прогуляться по московским лабиринтам жизни заслуженной артистки России, увидеть знаменательные исторические места, которые связаны и с другими популярными артистами.
Интерактивная карта включает все точки маршрута и дополнительную информацию о каждой локации. Пользователи также смогут пройтись по авторскому маршруту ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого и ученицы Олега Ефремова, режиссера Марины Брусникиной.
Москвичи также выберут новую экскурсию для Музея транспорта. Участники могут проголосовать за один из трех вариантов или оставить решение за специалистами.
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