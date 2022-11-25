25 ноября 2022, 16:06
Появилось видео пожара в торговом центре на Бауманской улице Москвы
Прокуратура Москвы опубликовала кадры с места пожара в ТЦ на Бауманской улице
Установление всех обстоятельств пожара в торговом центре «Елоховский пассаж» взяла под свой контроль Басманная межрайонная прокуратура. Ведомство опубликовало видео с места происшествия.
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На опубликованных кадрах огонь охватил один из магазинов. Прибывшие сотрудники МЧС после тушения пламени покинули место происшествия.
Телеканал "360"
Телеканал "360"
Как сообщил источник «360» в экстренных службах столицы, пожар произошел в одном из ресторанов быстрого питания на первом этаже торгового центра.
Общая площадь распространения огня составила 20 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.
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