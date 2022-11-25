Москва 25 ноября 2022, 16:06 Появилось видео пожара в торговом центре на Бауманской улице Москвы Прокуратура Москвы опубликовала кадры с места пожара в ТЦ на Бауманской улице

Читать 360tv в

Установление всех обстоятельств пожара в торговом центре «Елоховский пассаж» взяла под свой контроль Басманная межрайонная прокуратура. Ведомство опубликовало видео с места происшествия.

Реклама

На опубликованных кадрах огонь охватил один из магазинов. Прибывшие сотрудники МЧС после тушения пламени покинули место происшествия.

Телеканал "360" Телеканал "360"

Как сообщил источник «360» в экстренных службах столицы, пожар произошел в одном из ресторанов быстрого питания на первом этаже торгового центра.

Общая площадь распространения огня составила 20 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.