Москва 24 февраля 2024, 18:26 Подземный уровень достроили в гараже Мельникова в Москве Ликсутов: строительство подземного уровня завершили в гараже Мельникова в Москве Пресс-служба дептранса Москвы

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В гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице в Москве закончили строить подземный уровень. Благодаря этому пространство музейного комплекса увеличилось в два раза, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Мы представим 53 экспоната: автобусы, трамваи, городскую спецтехнику, грузовые и легковые автомобили, гужевой транспорт и многое другое», — отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

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Он предположил, что музей станет одним из самых посещаемых в столице.

Глава дептранса уточнил, что специалисты реставрируют памятник архитектуры советского авангарда. За его пределами планируют обустроить треугольный вход через уличный амфитеатр. Оттуда посетители смогут пройти в главный музейный холл. Светящийся коридор соединит его с подземным этажом основного здания.

Экскурсия будет начинаться на минус первом уровне. Гостям представят экспозицию о развитии метро.

В 2024 году Музей транспорта Москвы также отреставрирует больше десятка экспонатов. Специалисты восстановят трамвайные вагоны 1920-х годов и крановую платформу СВАРЗ, возраст которой превысил 90 лет.