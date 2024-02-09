09 февраля 2024, 17:18
Музей транспорта Москвы отреставрирует 13 исторических экспонатов
Ликсутов: в 2024 году Музей транспорта Москвы отреставрирует 13 экспонатов
В этом году Музей транспорта Москвы планирует отреставрировать 13 экспонатов. Среди них — трамвайные вагоны 1920-х и крановая платформа СВАРЗ девяностолетней давности, сообщили в пресс-службе столичного правительства.
«С 2020 года Музей транспорта Москвы отреставрировал 30 исторических транспортных средств. Большую часть из них можно будет увидеть в постоянной экспозиции», — отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов.
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Он объявил о продолжении в 2024-м масштабной программы по восстановлению уникальной техники, включая автобусы, трамваи, вагоны метро и легковые машины.
Сложнее всего будет отремонтировать трамвайные вагоны 1920-х и 1940-х годов, а также крановую платформу СВАРЗ 1932 года.
После завершения всех реставрационных работ гаража Константина Мельникова, расположенного на Новорязанской улице, откроют постоянную экспозицию Музея транспорта Москвы. Во время ее подготовки музей с 2020 года воссоздает важные для истории столицы образцы транспорта.
На этот раз специалисты обновят пять экспонатов трамвайной техники. Два автобуса 1970 и 1985 годов, две легковушки и тротуароуборочную машину Т-3. Реставрация коснется и вагонов метро, которые уже разместили на подземном уровне гаража Мельникова. Речь идет о самом старинном в коллекции музея и единственном в мире метровагоне 1927 года выпуска.
Серию мероприятий на выставке «Россия» также посвятят московскому транспорту. Для посетителей организуют масштабное цифровое шоу, которое будет идти ежедневно.
Реставрация
Машины
Дептранс Москвы
Максим Ликсутов
Москва
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