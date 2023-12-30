Москва 30 декабря 2023, 09:15 Подземную пересадку между станциями метро «Каховская» и «Севастопольская» открыли в Москве Подземная пересадка между «Каховской» и «Севастопольской» заработала в Москве Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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Пассажиры с 30 декабря смогут пользоваться новой подземной пересадкой между станциями метро «Каховская» и «Севастопольская». Это позволит москвичам и туристам сократить время в пути, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«С сегодняшнего дня открыта новая подземная пересадка между станциями „Каховская“ и „Севастопольская“», — рассказали в департаменте.

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В ведомстве отметили, что благодаря дополнительному переходу между станциями Серпуховско-Тимирязевской линии и БКЛ пересадка станет для пассажиров комфортнее и быстрее.

В Москве также приступили к возведению тоннеля к Троицкой линии метро и будущему электродепо «Столбово». Оно будет обслуживать поезда сразу двух веток столичной подземки. Специалисты почти достроили соединительные ветки для оборота подвижного состава Сокольнической линии.