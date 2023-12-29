Москва 29 декабря 2023, 15:29 Соединительный тоннель к Троицкой линии метро начали прокладывать в Москве Бочкарев: в Москве началась проходка соединительной ветки электродепо «Столбово» Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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В Москве приступили к возведению тоннеля к Троицкой линии метро и будущему электродепо «Столбово». Оно будет обслуживать поезда сразу двух веток столичной подземки, сообщил заммэра города Андрей Бочкарев.

«Тоннелепроходческий комплекс диаметром шесть метров по имени „Ольга“ начал сооружение тоннеля соединительной ветки длиной более 1,1 километра между строящимся в Новой Москве электродепо „Столбово“ и оборотными тупиками за будущей станцией „Коммунарка“ Троицкой линии метро», — уточнил он.

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Бочкарев отметил, что специалисты почти достроили соединительные ветки для оборота подвижного состава Сокольнической линии и приступили к внедрению «Столбово» в инфраструктуру Троицкой линии.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, тоннель будет проходить вдоль строящегося отрезка магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе и станционного комплекса «Коммунарка» «красной» ветки. В перспективе планируют за оборотными тупиками построить перегон до будущей станции метро «Сосенки».

Он добавил, что участок строительства соединительной ветки охватывает действующую станцию метро, нежилые постройки, дороги ТиНАО и существующие инженерные коммуникации. В будущем Троицкая линия метрополитена длиной более 40 километров соединит платформы МЦК с Троицком, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа Москвы.

Также эскалаторный ход начнут строить на станции «Рижская» БКЛ метро в Москве. Подготовка к началу основных работ вышла на финишную прямую.