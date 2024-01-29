Москва 29 января 2024, 18:31 Почти три тысячи фонарей установили у школ и детсадов в Москве за год Более 2,7 тыс. фонарей поставили у образовательных учреждений Москвы в 2023 году Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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Свыше 2,7 тысячи фонарей установили возле школ, детских садов и других образовательных учреждений в Москве в 2023 году. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

«На сегодняшний день хорошее освещение является важной составляющей формирования городской среды, количество осветительных приборов в Москве ежегодно растет и уже превышает один миллион», — уточнил он.

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По его словам, обеспечение надежного и качественного освещения территорий образовательных учреждений находится на особом контроле. Больше всего фонарей установили на юго-западе, юге и западе Москвы. Так, около детских садов появились торшеры высотой по 4,5 метра, а на школьных и спортивных площадках — восьмиметровые складывающиеся опоры.

В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства добавили, что в новых опорах используют энергосберегающие светодиодные светильники, которые в несколько раз долговечнее и на 30% экономичнее натриевых и галогеновых ламп. Со временем все фонари Москве оборудуют умными датчиками, которые позволят управлять городским освещением дистанционно, регулировать яркость и проверять напряжение.

Также в 2023 году в Москве установили свыше 15 тысяч фонарей во дворах.