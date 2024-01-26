Москва 26 января 2024, 16:27 Свыше 15 тысяч фонарей установили за год во дворах в Москве Бирюков: более 15 тысяч новых фонарей установили в московских дворах в 2023 году Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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В 2023 году в московских дворах установили более 15 тысяч новых фонарей. Об этом в Telegram-канале рассказала пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«В 2023 году в порядка 2,5 тысячи дворов установили более 15 тысяч дополнительных опор освещения», — рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

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По его словам, число осветительных приборов в столице растет каждый год и уже превышает миллион единиц. Больше всего новых фонарей появилось в Новой Москве, а также в Западном и Южном административных округах.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в новых опорах используют энергосберегающие светодиодные светильники, которые в несколько раз долговечнее и на 30% экономичнее натриевых и галогеновых ламп. Также они обладают характерным теплым белым свечением.

Кроме того, все фонари в Москве постепенно оборудуют умными датчиками, помогающими управлять городским освещением дистанционно, регулировать яркость и проверять напряжение.

Ранее москвичам рассказали о проверке освещенности на улицах. Инженеры провели около 1,4 тысячи замеров освещенности в столице в 2023 году.