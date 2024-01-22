Москва 22 января 2024, 15:23 Дом по реновации построили на востоке Москвы Дом по реновации на 210 квартир возвели на улице Плющева на востоке Москвы Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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На улице Плющева в Москве завершили строительство жилого дома по программе реновации. Здание рассчитано на 210 квартир, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«Чтобы лаконично вписать новостройку в окружающий пейзаж района Перово, было решено использовать три основных цвета: слоновой кости, светло-серый и белый», — уточнил он.

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В здании из двух монолитных секций с навесным вентилируемым фасадом появились 38 однокомнатных, 134 двухкомнатные и 38 трехкомнатных квартир, четыре из которых оборудовали для маломобильных горожан.

На первом этаже появятся кафе, салоны красоты, аптеки и другие коммерческие объекты. В вестибюле жилой части оборудовали колясочную и кладовую для уборочного инвентаря. Во дворе дома появилась детская и спортивные площадки, а также здесь высадили деревья и кустарники.

В декабре почти 4,5 тысячи москвичей получили квартиры по реновации.