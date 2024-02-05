Москва 05 февраля 2024, 09:00 Почти четверть от месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки Синоптик Тишковец: более 20% от месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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За минувшие 24 часа в Москве и ТиНАО выпало приблизительно 25% от месячной нормы осадков. Суточный прирост небесной влаги составил 11 миллиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По его словам, за прошлые сутки синоптики метеостанции ВДНХ зафиксировали три миллиметра осадков при месячной норме 44 миллиметра.

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Тишковец уточнил, что в Балчуге специалисты отметили четыре миллиметра осадков. Столько же наблюдалось в Тушине. На метеостанции МГУ уровень осадков составил восемь миллиметров, в Новой Москве — Михайловском — 11 миллиметров.

Такие показатели достигли 20-25% от всего месячного лимита небесной влаги, добавил он.

Москвичам также пообещали теплый и снежный февраль. В последний зимний месяц температура на два-три градуса будет выше нормы.