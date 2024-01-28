Москва 28 января 2024, 16:48 Москвичам пообещали теплый и снежный февраль Синоптик Тишковец: в Москве февраль будет теплым и снежным Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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Последний зимний месяц порадует москвичей теплой и снежной погодой. При этом по осадкам столица перевыполнит норму, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По его словам, морозов больше не будет. В феврале ожидается температура на два-три градуса выше нормы.

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Тишковец добавил, что в следующем месяце столицу вновь засыплет снегом. Количество осадков превысит климатическую норму в полтора раза.

На днях высота сугробов в Москве уже обновила рекорд этой зимы. В минувшую пятницу специалисты метеостанции ВДНХ зафиксировали сугробы в 46 сантиметров. Предыдущий рекорд был 19 января со снежным покровом в 42 сантиметра.

С понедельника погода возьмет курс на потепление. Ночью еще будет морозно — до -15…-10 градусов, днем потеплеет до -4, а к вечеру — до -2 градусов.